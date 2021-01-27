В Минске за 2020 год в ДТП с участием пьяных водителей погибли 2 человека, 21 травмирован

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 12 месяцев 2020 года на территории столицы в результате управления транспортным средством в состоянии опьянения зарегистрировано 16 ДТП, в которых 2 человека погибли, 21 получил травмы различной степени тяжести. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Очередное ДТП произошло сегодня. По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем "Мерседес-Бенц", двигался по ул.Богдановича со стороны ул.Купалы в направлении пр.Победителей и врезался в автомобиль "Форд". Пострадавших в ДТП нет.
По результатам медицинского освидетельствования, концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1.63 промилле. По данному факту проводится проверка.
В отношении водителя автомобиля "Мерседес-Бенц" составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.18.16 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения), а также по ч.5 ст.18.22 КоАП за нарушение п.87.2 ПДД.
"Уважаемые участники дорожного движения, даже в небольших дозах алкоголь оказывает негативное влияние на мозговую деятельность: ухудшает восприятие дорожно-транспортной обстановки, замедляет скорость реакции, а также отрицательно влияет на способность оценивать скорость и время, что на дорогах особенно опасно", - добавили в ГАИ.-0-