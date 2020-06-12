В Минске за день утонули два человека, оба были пьяны

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице 11 июня утонули два человека - девушка и мужчина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Первый инцидент произошел в четверг днем. 24-летняя девушка и еще двое мужчин находились возле водоема на ул.Горецкого и распивали спиртное. Несмотря на запрещающие таблички на берегу, девушка решила искупаться. Подплыв к середине, она стала тонуть. Друзья, а также находившиеся рядом очевидцы вытащили пострадавшую. Однако спасти ее не удалось.

Второй случай произошел вечером. В водоеме вблизи ул.Калиновского утонул 46-летний мужчина. По предварительным данным, он был пьян. Мужчина шел вдоль берега, оступился и скатился с крутого склона в воду. Прохожие обратились за помощью в экстренные службы, но спасти пострадавшего не удалось.

Проводятся проверки. Назначены судебно-медицинские экспертизы.-0-