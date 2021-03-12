В Минске за два месяца под колесами авто погибли 4 человека, травмированы 37

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за 2 месяца зарегистрировано 40 ДТП с участием пешеходов, в которых 37 человек получили травмы различной степени тяжести и 4 погибли. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук.

"23 наезда на пешеходов совершено по вине водителей транспортных средств, в результате которых 24 человека были травмированы. Наезды на пешеходов составили 38,1% от общего числа ДТП. В 57,5% случаев наезды на пешеходов совершены по вине водителей транспортных средств, при этом 55% таких ДТП совершено на обозначенных пешеходных переходах", - рассказала Виктория Царук.

Основными причинами, способствующими совершению ДТП с участием пешеходов, являются: неожиданный выход пешехода на проезжую часть дороги из-за препятствий, мешающих обзору водителям; переход проезжей части в неустановленном месте; переход дороги на запрещающий сигнал светофора; нахождение пешеходов в состоянии алкогольного опьянения; нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов; не использование пешеходами в темное время суток сетовозвращающих элементов.

Для минимизации негативных тенденций в сфере безопасности дорожного движения и повышения эффективности принимаемых мер по устранению причин и условий, способствующих совершению ДТП, с 15 по 19 марта пройдет комплекс мероприятий по профилактике аварийности с участием пешеходов. Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на состояние дорожно-транспортной аварийности, как со стороны пешеходов, так и водителей.

ГАИ напоминает, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу. Также не стоит забывать о том, что оставлять свои автомобили ближе 15 м от пешеходных переходов запрещено ПДД. Это ограничивает обзор как водителю, так и пешеходу, в связи с чем возникает опасность совершения наезда на пешехода.

По статистике, в более чем половине случаев наезды на пешеходов происходят в темное время суток. Поэтому, чтобы гарантировать собственную безопасность, каждый пешеход должен быть обозначен световозвращающими элементами. В правилах дорожного движения закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части, а также рекомендовано - при пересечении проезжей части вне установленных мест.

Светоотражатель следует прикреплять так, чтобы он был виден со всех сторон. Лучше всего использовать два или больше фликеров - одновременно и с правой, и с левой стороны. А чтобы добиться максимального эффекта, можно надеть жилет повышенной видимости со вставками из световозвращающего материала. В таком жилете пешеход отлично виден издалека.

Пешеходы должны быть внимательны и осторожны, переходить дорогу только в установленных местах. Перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в том, что все автомобили успели остановиться. Во время перехода проезжей части откажитесь от мобильного телефона, наушников - контролируйте обстановку. Если вы видите, что по проезжей части передвигается пьяный пешеход, то незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.-0-