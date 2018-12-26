В Минске за хранение марихуаны задержан водитель автобуса

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД Минска задержали 40-летнего водителя автобуса. У правоохранителей была оперативная информация о том, что мужчина причастен к хранению наркотика. Она подтвердилась в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Партизанского РУВД столицы Лилиана Жиленкова.
При осмотре квартиры мужчины обнаружено и изъято 28,76 г марихуаны. Сотрудникам милиции минчанин пояснил, что хранил наркотики исключительно в личных целях и не планировал сбывать.
В отношении мужчины Советский (Минска) РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Минчанину грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4505 BYN
|2.446 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1507 BYN
|2.15 BYN
|2.158 BYN
|RUB
|3.1132 BYN
|3.09 BYN
|3.12 BYN