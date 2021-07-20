В Минске за изготовление и хранение марихуаны задержан гражданин России

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Советского РУВД столицы вышли на 41-летнего жителя Российской Федерации, который в своей квартире в Минске оборудовал помещение для выращивания конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Помимо горшков с запрещенным растением, оперативники обнаружили более 10 г готового зелья и различные приспособления для его курения и выращивания: лампы, удобрения, термометр, электронные весы, гигрометр, увлажнитель воздуха. Мужчина пояснил, что семена марихуаны заказал в интернет-магазине и занимался выращиванием для собственного употребления. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Проверяется причастность фигуранта к их сбыту.-0-