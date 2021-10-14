В Минске за многочисленные взятки будут судить инженера энергоинспекции

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска направила в суд уголовное дело о получении взяток инженером энергоинспекции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Должностному лицу - сотруднику энергоинспекции инкриминированы 28 эпизодов получения взяток.

По материалам дела, 44-летний инженер столичной энергоинспекции с октября 2016 года по апрель 2021-го получал взятки в виде денежных средств, дизельного топлива, спиртных напитков и строительных материалов от представителей предприятий различных форм собственности. Взятки давались за благоприятное решение вопросов, входивших в компетенцию обвиняемого. Например, за проверку готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период, проверку технического состояния электроустановок, присвоение или подтверждение группы по электробезопасности.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Заводского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном и полном исследовании обстоятельств преступлений.

Уголовное дело находилось в производстве Заводского (Минска) районного отдела Следственного комитета.

Избранную ранее в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-