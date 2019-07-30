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В Минске за незаконное приобретение особо опасного психотропа задержаны брат и сестра

Происшествия 30.07.2019 | 12:59
Фото ГУВД Мингорисполкома
Фото ГУВД Мингорисполкома
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Новости темы Борьба с незаконным оборотом наркотиков
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За незаконное приобретение особо опасного психотропа задержаны брат и сестра, работающие официантом и барменом в барах по улице Зыбицкой в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Известно, что наркотик молодые люди заказали в интернете. 26-летняя минчанка взяла все трудности оформления заказа на себя. Спустя некоторое время на ее мобильный телефон пришло смс-сообщение с адресом тайника-закладки, находившейся в одном из лесных массивов около минской кольцевой дороги. Поздно ночью молодые люди решили отправиться за добычей, но довести дело до конца не удалось, они были задержаны.

Выехав на место, указанное в смс-сообщении, оперативники обнаружили закладку с порошкообразным веществом. В Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси установили, что в закладке находилось вещество, содержащее в своем составе опасное психотропное вещество - пара-метилэфедрон общим весом около 10 г.

Сотрудниками наркоконтроля проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление канала поставки психотропа, а также круга лиц, причастных к его распространению. Ранее оба фигуранта к уголовной ответственности не привлекались.-0-

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Теги
МВД, Минск, наркотики
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