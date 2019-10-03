В Минске за незаконное увольнение работника с руководителя взыскали более Br3,3 тыс.

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По иску прокурора Заводского района Минска с директора предприятия взыскана сумма ущерба за незаконное увольнение работника, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры города Минска.

Решением суда Заводского района Минска увольнение минчанина за прогул без уважительной причины было признано незаконным - он был восстановлен на работе. В пользу истца взысканы средний заработок за время вынужденного прогула - более Br3,5 тыс., компенсация морального вреда - Br790, а в доход государства поступила госпошлина в размере Br326. Деньги предприятие уплатило в полном объеме.

"Придя к выводу о причинении ущерба госпредприятию действиями его руководителя, ответственного за незаконное увольнение работника, прокуратура Заводского района Минска подала исковое заявление в суд. Решением суда требования прокурора удовлетворены - в пользу госпредприятия в порядке возмещения ущерба взысканы и уже поступили на счет Br3,35 тыс. К слову, суд уменьшил сумму ущерба с учетом стажа работы директора и его материального положения", - проинформировали в прокуратуре.-0-