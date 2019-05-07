В Минске за незаконный оборот наркотиков задержана семейная пара

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Московского РУВД Минска за незаконный оборот наркотиков задержали семейную пару, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Мингорисполкома.

У 42-летнего минчанина обнаружено и изъято 0,6 г марихуаны, у 38-летней неработающей минчанки - около 0,5 г особо опасного наркотического средства альфа-PVP. Во время осмотра по месту жительства задержанных найдено около 4 г марихуаны.

Известно, что фигуранты ранее были судимы за незаконный оборот наркотических средств.

Правоохранительные органы проводят дальнейшую проверку с целью выявления канала сбыта наркотиков. Материалы проверки переданы в Центральный (г. Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки.-0-