В Минске за незаконный оборот наркотиков задержана семейная пара

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Московского РУВД Минска за незаконный оборот наркотиков задержали семейную пару, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Мингорисполкома.
У 42-летнего минчанина обнаружено и изъято 0,6 г марихуаны, у 38-летней неработающей минчанки - около 0,5 г особо опасного наркотического средства альфа-PVP. Во время осмотра по месту жительства задержанных найдено около 4 г марихуаны.
Известно, что фигуранты ранее были судимы за незаконный оборот наркотических средств.
Правоохранительные органы проводят дальнейшую проверку с целью выявления канала сбыта наркотиков. Материалы проверки переданы в Центральный (г. Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки.-0-
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