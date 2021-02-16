В Минске за незаконный оборот наркотиков задержана семейная пара

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Заводского РУВД Минска задержали с поличным семейную пару за незаконный оборот наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"По информации оперативников, 20-летняя девушка с 27-летним мужем приехали в столицу из Брестской области с целью заработка. Устроившись в интернет-магазин по продаже наркотиков, супруги приобретали партии запрещенных веществ и фасовали их на мелкие дозы. Молодые люди, как правило, действовали сообща: пока один прятал закладку, второй следил за обстановкой. В арендной квартире и в тайниках-закладах правоохранители обнаружили 14 г альфа-PVP и 12 г мефедрона, электронные весы, фасовочные пакеты", - рассказали в ГУВД.

К слову, на иждивении у супружеской пары находится годовалый ребенок, который в момент преступной деятельности находился под присмотром бабушки.

Материалы проверки переданы в Партизанский (Минска) РОСК, где действиям задержанных дана правовая оценка.-0-