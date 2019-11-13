В Минске за организацию канала поставки наркотиков из России задержан инструктор спортивного центра

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома и Партизанского РУВД столицы 11 ноября задержали 38-летнего инструктора спортивного центра. Мужчина организовал канал поставки наркотиков из России, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

При задержании у мужчины было обнаружено и изъято около грамма гашиша. В ходе осмотра места жительства фигуранта правоохранители обнаружили за духовым шкафом более 850 г этого же наркотика. "По оперативной информации, гашиш мужчина приобрел в Санкт-Петербурге, а после перевез на территорию Беларуси и реализовывал его в Минске", - рассказала Ольга Чемоданова.

Материалы переданы в Центральный (Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта. Оперативники уже задержали двух покупателей наркотиков.

Пресечение международного наркотрафика в МВД назвали одной из основных своих задач. "При этом пресекается не только поставка наркотиков в Беларусь, но и транзитное перемещение. Мы констатируем, что внешняя наркоугроза растет. Так, за 10 месяцев 2019 года выявлено 23 канала поставок наркотиков в страну. Совместно с пограничниками и таможенниками изъято более тонны наркотиков. Еще 2,2 т изъяты иностранными коллегами на внешних границах с Польшей, Литвой, Латвией", - проинформировал начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич.-0-

Фото из Telegram-канала МВД