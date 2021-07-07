В Минске за полгода возбуждено более 2,5 тыс. уголовных дел в сфере IT

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за полгода возбуждено более 2,5 тыс. уголовных дел в сфере информационных технологий. Подавляющее большинство из них составляют хищения денежных средств путем завладения реквизитами банковских карт. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Столичные подразделения за 6 месяцев возбудили 2555 уголовных дел по ст.212 УК. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года в столице зарегистрировано 1117 подобных преступлений. К примеру, Партизанский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о хищении более Br24 тыс. с карт-счета минчанина", - рассказала Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, днем 4 мая через мессенджер Viber 58-летнему мужчине позвонила девушка и представилась работником одного из крупнейших белорусских банков. Собеседница сообщила минчанину, что с его счета пытаются списать денежные средства, вероятно, из-за утечки данных по вине недобросовестных работников банка. В ходе разговора мужчину убедили, что он должен оформить на свое имя кредиты. При этом в обязательном порядке необходимо было установить на смартфон определенное приложение удаленного доступа. Выполняя указания лжесотрудника банка, потерпевший оформил 4 кредита.

После того как мужчина, следуя инструкции злоумышленников, разрешил им подключение к своему мобильному телефону через приложение, те смогли узнать реквизиты его банковских платежных карточек, авторизоваться от его имени в личном кабинете системы интернет-банкинг и дистанционно распоряжаться денежными средствами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) УК. В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления, готовятся поручения об оказании международной правовой помощи.

"Помните, что хищение денежных средств с карт-счетов становится возможным только в случае передачи держателем карты ее реквизитов третьим лицам. В очередной раз следователи призывают граждан быть бдительными: при использовании торговой площадки Kufar совершайте все действия исключительно на самой платформе объявлений, не переходите по ссылкам, которые высылают неизвестные собеседники, не предоставляйте третьим лицам сведений об учетной записи в интернет-банкинге и мобильном банкинге, никому ни под каким предлогом не передавайте реквизиты банковских карт, в том числе CVV-код, - добавили в УСК. - Если вам звонят с подобными просьбами, представляясь сотрудниками банка, прекратите разговор и при необходимости перезвоните в клиентскую службу вашего банка (номер указан на банковской карте) для уточнения всех вопросов. Помните, что сотрудник банка никогда не будет получать информацию у клиента о полных реквизитах, тем более посредством телефонного звонка. В случае утери банковской платежной карты обратитесь в банк для ее блокировки".-0-