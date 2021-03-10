В Минске за прошедшие сутки задержаны семь нетрезвых водителей

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в столице задержаны семь нетрезвых водителей, из которых двое совершили ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, 9 марта около 16.45 водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем "Тойота", двигался по МКАД со стороны пр.Независимости в направлении ул.Ф.Скорины. Из-за несоблюдения необходимого бокового интервала он столкнулся с движущимся в соседней полосе автомобилем "БМВ", - рассказали в ГАИ.

Нарушитель скрылся с места ДТП. Однако во время розыскных мероприятий водитель "Тойоты" был установлен и возвращен на место происшествия. Как выяснилось позже, причиной оставления места ДТП стало состояние алкогольного опьянения. Результат освидетельствования - 1,97 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Второе ДТП произошло на дворовой территории по ул.Илимской около 21.19. Водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем "Субару", у дома №10/3 при несоблюдении бокового интервала совершил наезд на стоящие автомобили "Фольксваген" и "Ауди". Никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 2,46 промилле.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к благоразумию и обращается к гражданам: "Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102".-0-