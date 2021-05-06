В Минске за психотропы будут судить двух студентов - распространителя и покупателя

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении двух студентов по делу о незаконном обороте наркотиков и психотропов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Одному обвиняемому инкриминирован незаконный сбыт наркотиков и психотропов по ч.4 ст.328 УК, второму - незаконные без цели сбыта приобретение и хранение психоактивных веществ по ч.1 ст.328 УК.

Согласно материалам дела первый фигурант летом 2019 года вступил в организованную преступную группу, которая занималась сбытом опасных наркотических средств и психотропных веществ через интернет. Длительное время в составе преступного сообщества он за вознаграждение выполнял ряд функций. Например, в его обязанности входило распространение наркотиков путем закладок, администрирование действий других людей, обеспечение движения денег для финансовой подпитки противоправной деятельности группы.

"Периодически он также приобретал у иных неустановленных лиц опасные наркотики и психотропы для их дальнейшей реализации", - добавили в прокуратуре. Так, ему инкриминирован сбыт не менее трех раз запрещенных к обороту субстанций другому гражданину. Одним из них таких покупателей оказался ранее не судимый студент другого столичного вуза, который также проходит обвиняемым по этому уголовному делу.

В ходе предварительного расследования первый фигурант вину не признал и от дачи показаний отказался, второй признал свою вину частично.

Распространитель сейчас находится под стражей, а покупатель - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.-0-