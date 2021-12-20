В Минске за распространение наркотиков задержан 17-летний учащийся колледжа

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащийся Борисовского государственного колледжа оказался оптовым наркокурьером. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Столичный наркоконтроль задержал 17-летнего подростка в лесу под Минском. Он успел разложить по тайникам крупную партию мефедрона, предназначенного для розничных дилеров. Общий вес изъятого наркотика составил более 1 кг.

Парень около трех недель занимался созданием наркозакладок в Минске и вблизи города после получения в соцсети предложения быстрого и легкого заработка.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-