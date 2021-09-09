В Минске за распространение психотропов задержан студент вуза

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД Минска задержали 18-летнего студента одного из столичных вузов, который работал наркокурьером, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.

Со слов задержанного, он около полугода работал закладчиком на наркомаркет, размещая закладки на территории Минска и Минского района.

Молодой человек был задержан, когда раскладывал очередную партию наркотика. При себе у дилера оперативники обнаружили 2 пакетика с марихуаной общей массой 3 г. В последующем в лесном массиве Минского района обнаружено и изъято 28 закладок с особо опасным психотропным веществом мефедроном массой около 150 г.

Ранее задержанный в поле зрения правоохранителей не попадал.

Следователи дали правовую оценку действиям парня и возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.-0-