В Минске за распространение сведений о частной жизни главы администрации района возбуждено уголовное дело

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Советского района Минска возбудила уголовное дело по факту незаконного распространения сведений о частной жизни главы администрации одного из районов столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, участник одного из Telegram-каналов разместил в открытом доступе в интернете сведения о частной жизни представителя власти без его согласия.

Такая информация, составлявшая личную тайну потерпевшего, стала доступна для прочтения неопределенному кругу людей. Это повлекло причинение вреда его правам и законным интересам, отметили в прокуратуре.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-