В Минске за разбой и нападение на милиционера задержан мужчина

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За разбой и нападение на милиционера задержан минчанин. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в Минске около 4.00 на линию 102 позвонил таксист и сообщил, что возле дома №8 по улице Малинина незнакомец, угрожая ножом, отобрал у него мобильный телефон и пачку сигарет. К месту выехала группа задержания Департамента охраны МВД, а заявитель направился за обидчиком. Милиционеры и потерпевший встретились на улице Крупской возле круглосуточного магазина, куда зашел предполагаемый злоумышленник", - рассказали в МВД.

Мужчину остановили на выходе. Тогда он ударил правоохранителя предметом, похожим на нож, и намеревался скрыться. На неоднократные требования бросить оружие нападавший не реагировал и угрожал расправой. В итоге после предупреждений милиционер выстрелил из автомата в воздух, а затем и в ногу нападавшего. Мужчину доставили в больницу.

В ближайшее время действиям 55-летнего минчанина следователи дадут правовую оценку за нападение на таксиста и угрозы применить насилие в отношении сотрудника органа внутренних дел. Кроме того установлено, что накануне подозреваемый повредил автомобиль в Ленинском районе Минска, так что было возбуждено уголовное дело за хулиганство.

В 2018 году фигурант был осужден за причинение ножевого ранения сотруднику ГАИ, а годом ранее - за хищение с использованием компьютерной техники.-0-