В Минске за сбыт наркотиков задержан гражданин Турции

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Центрального РУВД Минска задержали иностранного гражданина, который занимался незаконным оборотом наркотиков на территории столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По оперативной информации, 28-летний гражданин Турции прибыл в столицу около 6 месяцев назад и официально нигде не работал. Он был оптовиком в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Из крупных партий наркотика делал закладки весом примерно по 100 г, которые забирали для дальнейшего распространения мелкие сбытчики.

Мужчина был задержан у дома, в котором приобрел квартиру. В его автомобиле обнаружено и изъято более полукилограмма особо опасного психотропного вещества пара-метилэфедрон. Сверток с наркотиком задержанный закамуфлировал под большой камень и спрятал в подкапотном пространстве автомобиля между двигателем и крылом. Во время осмотра жилища изъято еще около 5 г аналогичного вещества, а также по 1 г марихуаны и гашиша.

Фото ГУВД Мингорисполкома

Установлено, что на территории Беларуси к уголовной ответственности иностранный гражданин не привлекался, однако ранее привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков на территории одной из стран Евросоюза. Правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению канала поставки наркотика, по проверке причастности иностранца к иным преступлениям.

Все собранные материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома