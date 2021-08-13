В Минске за семь месяцев произошло 29 наездов на велосипедистов

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске стартовали профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием велосипедистов, которые продлятся до 15 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.В поле зрения сотрудников ГАИ попадут места интенсивного передвижения велосипедистов. Не останутся без внимания водители, не предоставляющие преимущества в движении велосипедистам, пересекающим проезжую часть по велодорожке. Милиционеры проведут беседы по пресечению нарушений ПДД как со стороны водителей, так и других участников дорожного движения.За семь месяцев на территории столицы произошло 29 наездов на велосипедистов (где 30 человек получили ранения), 5 из них произошли по вине самих велосипедистов. В ГАИ напомнили, что движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 м от ее правого края.Колонны велосипедистов при движении по проезжей части дороги должны быть разделены на группы не более чем по 10 велосипедистов. Расстояние между группами должно составлять не менее 100 м.При движении по дороге в темное время суток или при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди - фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади - фонарь, излучающий красный свет. При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими правилами для движения пешеходов.Велосипедисту запрещается использовать технически неисправные велосипеды, а также оборудованные с нарушением требований технических нормативных правовых актов. Двигаться, не держась за руль или не держа ноги на педалях (подножках). Поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей трамвайный путь, и на дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном направлении.