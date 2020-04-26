В Минске за сутки из-за короткого замыкания произошло два пожара

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Короткое замыкание стало причиной двух пожаров 25 апреля в Минске, сообщили БЕЛТА в столичном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в квартире в многоэтажке по ул.Червякова поступило спасателям в 12.12. Пожар охватил имущество в трехкомнатной квартире на площади 2 кв.м. Предполагаемая причина - короткое замыкание электропроводки в тостере.

Данные о втором возгорании поступили спасателям в 18.47. Огонь зафиксировали в частном доме по ул.Зацень. Спасатели выехали на место и обнаружили загоревшуюся деревянную обрешетку кровли на площади 40 кв.м. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.-0-