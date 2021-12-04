В Минске за три дня усиленного контроля выявлено свыше 1 тыс. нарушений ПДД пешеходами

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 1 тыс. нарушений ПДД пешеходами выявили столичные правоохранители при усиленном контроле за дорожным движением, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации ГАИ, с 1 по 3 декабря на территории Минска проходили профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения. "Наряду с инспекторами ГАИ в рейдах были задействованы и сотрудники иных служб милиции общественной безопасности, а также военнослужащие внутренних войск МВД. По итогам трех дней милиционерами выявлено 1229 фактов нарушения ПДД пешеходами, в состоянии опьянения задержаны 56 горожан. Кроме того, инспекторы ГАИ привлекли к административной ответственности 327 водителей, которые не предоставили преимущества в движении пешеходам", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам и пешеходам: строгое соблюдение правил дорожного движения поможет избежать ДТП и сохранить жизнь и здоровье.-0-