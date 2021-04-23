23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за участие в несанкционированном мероприятии задержаны 30 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"22 апреля около 22.00 в милицию стали обращаться минчане, которые сообщили, что группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок. По прибытии сотрудники милиции увидели граждан, которые громко выкрикивали различные лозунги и были обозначены незарегистрированной символикой. Для выяснения всех обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД. В ходе разбирательств установлено, что многие из задержанных ранее неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - рассказали в ГУВД.

В отношении задержанных начат административный процесс, их действиям будет дана правовая оценка.

"ГУВД Мингорисполкома предупреждает, что любые незаконные действия будут пресечены. Соблюдайте действующее законодательство и будьте благоразумны", - добавили в ведомстве.-0-