18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за участие в несанкционированных мероприятиях в выходные задержаны 30 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"За минувшие выходные сотрудники минской милиции за участие в несанкционированных мероприятиях задержали 30 человек, которые помещены в изолятор временного содержания лиц. Несмотря на регулярные предупреждения об ответственности, в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. Наиболее активные были задержаны", - рассказали в ГУВД.

Правоохранители отметили, что ГУВД Мингорисполкома продолжает работу по установлению остальных граждан, которые принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.-0-