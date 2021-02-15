В Минске за выходные произошло 177 ДТП, пострадали четыре человека

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий, из них 3 ДТП с пострадавшими. Четверо участников дорожного движения получили телесные повреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"13 февраля около 13.30 водитель автомобиля "Джип", двигаясь по МКАД со стороны ул. Кижеватова в направлении Игуменского тракта, при перестроении не учел погодные и метеорологические условия, состояние проезжей части, ушел в неуправляемый занос и совершил столкновение с автомобилем "Ниссан". После этого произошло опрокидывание автомобиля "Джип". В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. По факту инцидента проводится проверка", - рассказали в ГАИ.

Резкое маневрирование чревато столкновением с движущимися рядом транспортными средствами. "Поэтому водитель должен избегать необдуманных маневров и двигаться с такой скоростью, которая позволит своевременно обеспечить наблюдение за дорогой, ее состоянием, транспортными средствами, пешеходами, сигналами светофоров. Также необходимо помнить о том, что правильный выбор скоростного режима является одним из наиболее важных условий безаварийного управления - чем выше скорость, тем тяжелее последствия ДТП", - добавили в Госавтоинспекции.-0-