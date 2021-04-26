В Минске за выходные произошло 90 ДТП с материальным ущербом

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске произошло 90 ДТП с материальным ущербом. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Зарегистрировано шесть происшествий, в которых пострадали семь человек. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 14 водителей, 25 оштрафованы за превышение скорости.

Сотрудники ГАИ пресекли 44 факта управления транспортными средствами бесправниками. За нарушение правил проезда пешеходных переходов задержаны 97 водителей. 219 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 30 из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы пресекли 12 нарушений ПДД водителями мототранспорта.

ГАИ Минска обращает внимание, с 23 по 30 апреля в городе проходит республиканская профилактическая акция "Мотодвижение без нарушений". Главная цель мероприятий - предупреждение ДТП по вине мотоциклистов и профилактика правонарушений с их участием.-0-