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18 января 2021, 18:10

В Минске за выходные в 169 ДТП пострадали 2 человека

Фото из архива
Фото из архива

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за прошедшие выходные зарегистрировано 169 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека получили телесные повреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

16 января 36-летний водитель автомобиля Mercedes двигался по ул.Голубева со стороны проспекта Газеты "Звязда" в направлении ул.Рафиева и при осуществлении левого поворота на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении автомобилю Citroen, который двигался в прямом встречном направлении. В результате ДТП травмы получил 22-летний пассажир автомобиля Citroen и был доставлен в учреждение здравоохранения.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте на зеленый сигнал светофора водитель транспортного средства, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, при осуществлении таких маневров проявлять предельную внимательность и осмотрительность.

"В связи с понижением температуры воздуха Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее проверить техническое состояние автомобиля. Особенно важно посмотреть исправность аккумуляторной батареи и системы обогрева, проверить плотность и уровень жидкости в системе охлаждения двигателя. Перед запуском двигателя рекомендуется на несколько секунд включить ближний свет фар, что благоприятно скажется на его дальнейшем запуске. Нужно не забыть проверить бачок стеклоомывателя на предмет наличия незамерзающей жидкости, а также рекомендуется взять с собой буксировочный трос", - рассказали в ГАИ.

Кроме того, Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал движения, избегать резких торможений, особенно на закруглениях дорог. Не оставляйте свой автомобиль на краю проезжей части, чтобы не препятствовать нормальному движению. Если в пути вам понадобилась помощь, сообщите по телефону 102. Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, которые попали в сложную ситуацию на дороге.-0-

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