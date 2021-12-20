В Минске за выходные в ДТП травмированы 11 человек

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 162 ДТП, 11 человек получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 26 водителей. Сотрудники ГАИ пресекли 64 факта управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержано 126 водителей.

448 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 47 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах.-0-