В Минске за выходные в ДТП травмированы 7 человек

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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 109 ДТП, в которых семь человек получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
За нетрезвое вождение задержан 21 человек, 231 оштрафован за превышение скорости. Сотрудники ГАИ пресекли 40 фактов управления транспортом бесправниками.
За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 94 водителя. 167 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 23 при этом были пьяны.
Инспекторы пресекли 60 нарушений ПДД водителями мототранспорта.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах.-0-