В Минске за выходные выявлено 576 нарушений ПДД пешеходами

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 570 нарушений ПДД пешеходами выявили сотрудники столичной Госавтоинспекции за минувшие выходные. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инспекторами выявлено 576 фактов нарушений ПДД пешеходами, из них 44 находились в состоянии алкогольного опьянения. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 215 водителей.
Помимо этого, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 32 водителя. Сотрудники ГАИ пресекли 125 фактов управления транспортными средствами бесправниками.
За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 117 ДТП.
"Напоминаем, что с 1 по 10 января проходит комплекс профилактических мероприятий "Пьяному не место на дороге". Мероприятия ориентированы на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, а также нарушений ПДД нетрезвыми уязвимыми участниками дорожного движения", - добавили в ГАИ.-0-