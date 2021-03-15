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15 марта 2021, 11:42

В Минске за выходные задержали 16 нетрезвых водителей

Фото из архива
Фото из архива

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за выходные задержали 16 нетрезвых водителей. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"За прошедшие выходные в Минске произошло 150 ДТП с материальным ущербом, в четырех происшествиях четыре человека получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 16 водителей, 74 оштрафованы за превышение скорости. Сотрудники ГАИ пресекли 48 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержано 132 водителя. 297 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 25 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в ГАИ.

ГАИ Минска обращает внимание, с 15 по 19 марта в городе проходит комплекс мероприятий по профилактике аварийности с участием пешеходов. В этот период будет проводиться широкая информационно-разъяснительная работа среди пешеходов и водителей о правилах безопасного поведения на дороге. Личный состав дорожной милиции будет патрулировать напряженные участки дорог: наряды ДПС приблизят к аварийно-опасным пешеходным переходам, инспекторы проконтролируют соблюдение ПДД участниками дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу.

Пешеходы обязаны двигаться по обочине навстречу транспортному потоку и только там, где нет тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки, а переходить проезжую часть нужно в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось. В темное время суток для привлечения внимания водителей необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Это особенно важно при сложных погодных условиях, когда видимость дороги сокращается в несколько раз.-0-

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