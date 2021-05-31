В Минске за выходные задержан 21 нетрезвый водитель

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 107 ДТП с материальным ущербом. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержан 21 водитель, 163 оштрафованы за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ пресекли 44 факта управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 135 водителей.

190 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 14 из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы пресекли 30 нарушений ПДД водителями мототранспорта.

ГАИ Минска напоминает: с 25 мая по 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". В соответствии с пунктом 166.9 правил дорожного движения в этот период водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии).-0-