В Минске за выходные задержан 31 нетрезвый водитель

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске случилось 164 ДТП, из них три аварии с пострадавшими. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения задержан 31 водитель, 181 оштрафован за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ пресекли 82 случая управления транспортом бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 214 водителей. 336 пешеходов нарушили ПДД, 47 из них были пьяны.

Инспекторы пресекли 215 нарушений ПДД водителями мототранспорта.

ГАИ Минска призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными.-0-