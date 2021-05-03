В Минске за выходные задержаны 15 нетрезвых водителей

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 88 ДТП с материальным ущербом. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 15 водителей, 83 оштрафованы за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ пресекли 53 факта управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 85 водителей.

164 пешехода нарушили правила дорожного движения, 26 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы пресекли 17 нарушений ПДД водителями мототранспорта.

ГАИ Минска призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и предельной внимательности.-0-