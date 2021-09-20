В Минске за выходные задержаны 15 нетрезвых водителей

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 177 ДТП, в которых шесть человек получили травмы. За нетрезвое вождение задержаны 15 человек, 242 оштрафованы за превышение скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ пресекли 44 факта управления транспортом бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 86 водителей.

227 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 19 при этом были пьяны.

Госавтоинспекция призывает всех неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и рекомендует помнить о мерах безопасности.-0-