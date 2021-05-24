В Минске за выходные задержаны 20 нетрезвых водителей

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске произошло 95 ДТП. В двух авариях травмы получили два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, в ночь на 23 мая 35-летний минчанин попал под колеса автомобиля. По предварительной информации, примерно в 1.17 27-летний водитель автомобиля "Фольксваген", двигаясь по проспекту Машерова со стороны проспекта Победителей в направлении ул. Заславской, совершил наезд на пешехода 1986 года рождения. Мужчина пересекал проезжую часть вблизи регулируемого пешеходного перехода. Известно, что в момент ДТП пешеходам горел красный свет.

В результате происшествия минчанин получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в учреждение здравоохранения. На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Кроме того, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 20 водителей, 101 - оштрафован за превышение скорости. Сотрудники ГАИ пресекли 37 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 114 водителей.

311 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 17 из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы пресекли 22 нарушения ПДД водителями мототранспорта.

Госавтоинспекция напоминает, пересекать проезжую часть дороги пешеходы должны по пешеходным переходам. В случае их отсутствия на перекрестках необходимо двигаться по линии тротуаров и обочин, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Использование пешеходами фликеров остается одним из действенных способов обезопасить себя на дороге. Обозначенный пешеход виден в ближнем свете фар на расстоянии 140-150 м, в дальнем - 300-400 м.-0-