В Минске за выходные задержаны 22 нетрезвых водителя

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За выходные в Минске произошло 129 ДТП с материальным ущербом, в одном из них один человек получил травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 22 водителя, 72 оштрафованы за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ пресекли 34 факта управления транспортными средствами бесправниками.

За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 122 водителя. 227 пешеходов нарушили правила дорожного движения. 15 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.-0-