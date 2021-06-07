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07 июня 2021, 10:39

В Минске за выходные задержаны 27 нетрезвых водителей

Фото из архива
Фото из архива

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 73 ДТП с материальным ущербом. Совершено 1 ДТП, в котором травмы различной степени тяжести получили два человека. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 27 автолюбителей, 193 оштрафованы за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ пресекли 92 факта управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержан 141 водитель.

239 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 20 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы пресекли 82 нарушения ПДД водителями мототранспорта.

В целях профилактики аварийности на пассажирском транспорте ГАИ Минска с 7 по 11 июня проводит комплекс мероприятий "Автобус".-0-

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