В Минске за выходные задержаны 97 водителей-бесправников

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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 134 ДТП, три человека получили травмы. Сотрудники ГАИ пресекли 97 фактов управления транспортными средствами бесправниками. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 18 водителей. За нарушение правил проезда пешеходных переходов задержаны 112 автомобилистов.
Нарушили правила дорожного движения 429 пешеходов, 41 из них находился в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах.-0-