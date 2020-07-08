В Минске задержали братьев-наркоторговцев

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Октябрьского РУВД Минска с поличным задержали двух братьев, которые распространяли особо опасный наркотик. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По оперативной информации, молодые люди 26 и 24 лет, жители Мозыря, в январе этого года устроились работать в интернет-магазин по продаже наркотиков. Приобретая крупные партии, братья расфасовывали их на мелкие дозы и распространяли на территории Минска. Закладки молодые люди делали преимущественно в лесных зонах, после чего сообщали координаты своим кураторам.

Правоохранители задержали братьев с поличным в подъезде дома, где они арендовали квартиру. При себе у них сотрудники милиции обнаружили 96 свертков с порошкообразным веществом, содержащим в своем составе пара-метилэфедрон. Общий вес изъятого наркотика составил более 200 г. Также по месту жительства правоохранители изъяли электронные весы, изоленту и фасовочные пакеты.

Со слов задержанных, таким способом они решили немного подзаработать. Установлено, что старший брат ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК, где действиям молодых людей дана правовая оценка.-0-