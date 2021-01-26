В Минске задержали девушку в наркотическом опьянении, при ней нашли 39 свертков с гашишем

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали девушку в наркотическом опьянении, при ней нашли 39 свертков с гашишем. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Центрального РУВД столицы поступило сообщение о том, что в троллейбусе девушка ведет себя вызывающе, на просьбу контролеров предъявить документ, подтверждающий оплату проезда в городском пассажирском транспорте, реагирует неадекватно", - рассказали в ГУВД.

Прибывшие по данному сообщению сотрудники патрульно-постовой службы милиции доставили девушку в Центральное РУВД для разбирательств. Девушка вела себя агрессивно. Оперативники наркоконтроля по внешним признакам предположили, что минчанка находится в состоянии наркотического опьянения. При осмотре рюкзака девушки были обнаружены носки, внутри которых находились 39 свертков из изоленты с веществом коричневого цвета, которое согласно заключению эксперта является наркотическим средством гашиш общей массой 51,72 г.

Выяснилось, что задержанная 28-летняя минчанка на протяжении нескольких месяцев занималась распространением наркотиков путем закладок. Денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, девушка тратила на проживание в гостинице, посещение увеселительных заведений, приобретение брендовых вещей. Задержанная призналась, что на протяжении нескольких лет сама употребляет наркотики.

В настоящее время сотрудниками наркоконтроля проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению канала поставки и сбыта наркотика.

Собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где по данному факту возбуждено уголовное дело.-0-