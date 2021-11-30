В Минске задержали двоих закладчиков наркотиков из Витебска

30 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Операцию по выявлению лиц, которые распространяли синтетические наркотики в Минске, провели оперативники наркоконтроля Октябрьского РОВД Витебска при силовой поддержке ОМОН ГУВД, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Двое неработающих жителей Витебска были задержаны в столице во время закладки наркотиков. "В ходе личного досмотра у них обнаружены расфасованные наркотики, готовые для реализации. Как установили эксперты, изъятым оказалось особо опасное психотропное вещество метадон. Общий вес наркотиков составил чуть более 40 г", - рассказали в УВД.

Мужчины задержаны. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.-0-