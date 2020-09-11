11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали двух парней, которые сорвали флаг с административного здания. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сотрудник столичной организации сообщил 10 сентября на линию 102, что двое неизвестных в Заводском районе сорвали со здания государственный символ и скрылись. К инциденту оказались причастны работающий на стройке 26-летний витебчанин и безработный 23-летний минчанин. Молодых людей задержали на съемной квартире, которую арендовал старший товарищ. Установлено, что в момент совершения противоправных действий фигуранты были пьяны. Прибор показал около 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе каждого из них.

Гость из Витебска был судим за уклонение от призыва на воинскую службу, а минчанин - за хулиганство. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело за надругательство над государственными символами.-0-