В Минске задержали двух парней, принесших на день рождения подруги наркотики

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с поличным задержали двоих молодых людей, которые принесли наркотики на день рождения подруги. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Минчан задержали оперативные сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Советского РУВД столицы. "Молодые люди 19 и 18 лет 5 января приехали на день рождения к подруге, которой исполнилось 16. При себе у 18-летнего минчанина имелось около 1 г гашиша, у 19-летнего же было обнаружено около 2 г особо опасного психотропного вещества "Мефедрон". Последний пояснил правоохранителям, что должен был разделить наркотик с другими участниками праздника, в том числе именинницей. Молодые люди были задержаны оперативными сотрудниками, не успев употребить наркотические вещества", - проинформировали в ГУВД.

В отношении 18-летнего парня Советский (Минска) РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В отношении его 19-летнего друга тот же РОСК возбудил дело по ч.3 ст.328 УК. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации. "Задержанные водворены в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Оба студенты", - добавили в ГУВД.

Сотрудники милиции обращают внимание на тот факт, что празднование дня рождения должно было пройти без участия родителей либо кого-то из взрослых. Правоохранители напоминают родителям об организации досуга своих детей.-0-