В Минске задержали двух женщин, которые рассыпали на дорогу саморезы

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции задержали двух женщин, которые возле одного из охраняемых объектов рассыпали на дорогу саморезы, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Инцидент произошел 27 декабря около 13.00 во Фрунзенском районе столицы. Две 40-летние женщины, проходя мимо ворот административного здания, рассыпали на дороге саморезы с целью повредить колеса и шины служебного транспорта. Минчанок задержали с поличным после совершенного преступления. Женщины свою вину не признали, а также не сознались в содеянном", - рассказали в ГУВД.

Возбуждено уголовное дело по ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса. Известно, что ранее женщины к уголовной ответственности не привлекались.-0-