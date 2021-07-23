В Минске задержали еще двух участников протестных акций

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали еще двух представителей протестного движения. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сегодня задержали 38-летнего жителя столицы, работающего в IT-компании. В квартире мужчины оперативники обнаружили противогазы, пневматический пистолет с пулями, мегафон, рогатку для стрельбы, армейские аптечки старого образца и $103 тыс. "Сейчас устанавливаются источники поступления денег, а также использование обнаруженных предметов в уличных беспорядках", - уточнила официальный представитель.

Установлено, что задержанный является подписчиком экстремистских Telegram-каналов, информацию которых активно распространял. В одном из таких сообществ он стал участником радикального движения, так называемого плана "Перамога".

На минчанина составили административный протокол за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов.

Другой мужчина, 28-летний представитель системы образования из Минска, сейчас проверяется на причастность к прошлогодним беспорядкам, в том числе в Ленинском районе столицы. С его слов, он поддался влиянию деструктивных интернет-источников и вышел протестовать на пересечение пр.Рокоссовского и ул.Плеханова. При задержании педагог оказал неповиновение законным требованиям милиционеров. За это на него составили протокол. Также вынесено официальное предупреждение по законодательству об экстремизме.

Ольга Чемоданова добавила, что сотрудники ГУБОПиК продолжают работу, чтобы не допустить дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Устанавливаются участники несанкционированных массовых мероприятий прошлого года и те, кто распространяет информационные материалы экстремистского толка.-0-