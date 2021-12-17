В Минске задержали группу автоворов

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска совместно с коллегами из районного отдела Департамента охраны задержали четверых жителей столицы в возрасте от 18 до 25 лет, которые похищали имущество из автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Молодые люди ночью проникали на охраняемые автостоянки, где из салонов незапертых автомобилей похищали имущество: магнитолы, акустические колонки, инструменты. Похищенное сбывали через друзей и знакомых или сдавали в ломбард. Вырученные деньги тратили на личные нужды. Известно, что двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В настоящее время установлена причастность молодых людей к двум эпизодам хищений из автомобилей на территории столицы.

Следователи дали правовую оценку и возбудили в отношении задержанных уголовные дела за кражи.-0-