В Минске задержали компанию, планировавшую протестную акцию

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны лица, которые планировали проехать по городу с незарегистрированной символикой и заклеенными номерами, а также хотели сделать фотографии и видеоролик для деструктивных Telegram-каналов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Случай произошел днем 21 февраля. В столичную милицию поступило сообщение, что около свалки в микрорайоне Чижовка неизвестные скрывают номерные знаки на автомобилях незарегистрированной символикой. "На место выбыл ОМОН. Во время задержания двое 33-летних мужчин и две девушки 21 и 26 лет оказали активное сопротивление милиционерам и попытались скрыться в лесу. В итоге их доставили в Ленинское РУВД Минска для разбирательства", - говорится в сообщении.

По словам задержанных, они планировали проехать по городу с бчб-флагами и заклеенными номерами. Кроме этого, собирались сделать фотографии и видеоролик для деструктивных Telegram-каналов.

По результатам проверки все участники акции привлечены к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также за оказание сопротивления сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных полномочий. Троим задержанным суд назначил наказание в виде административного ареста, одна девушка оштрафована.-0-