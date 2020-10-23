В Минске задержали молодую пару за распространение наркотиков

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Центрального РУВД Минска задержали 23-летнего парня и 25-летнюю девушку за распространение запрещенных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В ходе разбирательств сотрудники милиции обнаружили в телефонах у задержанных координаты спрятанных наркотиков. Осмотрев участки указанной местности, правоохранители изъяли 50 закладок с особо опасным психотропным веществом мефедрон, общей массой более 100 граммов", - рассказали в ГУВД.

Задержанный пояснил, что месяц назад устроился работать курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков. В помощники он взял свою девушку, чтобы поправить свое и ее материальное положение. Для преступной подработки молодые люди сняли квартиру в столице, где расфасовывали наркотик на мелкие дозы. Известно, что за непродолжительное время работы молодые люди успели распространить свыше 300 граммов запрещенных веществ.

Установлено, что парень ранее неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и официально не работает. Девушка является директором увеселительного заведения одного из районных центров Минской области, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Сотрудниками милиции проводятся дальнейшие мероприятия по установлению канала поставки наркотических средств и психотропных веществ. Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям молодых людей дана правовая оценка.-0-