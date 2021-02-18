В Минске задержали нескольких сбытчиков и потребителей наркотиков

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники наркоконтроля в течение недели установили личности нескольких сбытчиков и потребителей наркотиков. Информацию об этом разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Наркоборцы ГУВД Мингорисполкома с коллегами из Первомайского, Центрального и Заводского РУВД задержали троих гостей из гомельского региона. Жители областного центра и районов работали на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ и распространением наркотиков занимались полгода. "В столицу 27-летний таксист с двумя подельниками-ровесниками приехал покупать крупную партию запрещенных веществ. Молодых людей оперативники задержали с поличным: в автомобиле наркоторговцев обнаружено 100 г альфа-PVP и порядка 5 г мефедрона. Задержанные признались, что наркотик предназначался для реализации в Гомеле", - уточнила пресс-секретарь.

Сотрудники наркоконтроля ГУВД с коллегами из Заводского РУВД столицы задержали минчанина, который сам себя обеспечивал дурманом. При обыске у безработного 47-летнего мужчины оперативники обнаружили 15 горшков с коноплей. Он выращивал каннабис на подоконнике своей квартиры. "Также было изъято 25 г высушенной марихуаны, две осветительные лампы, приспособление для курения и семена конопли. Мужчина пояснил, что наркотик выращивал для себя и употреблял самостоятельно", - уточняется в сообщении.

На окраине столичного лесопарка в поле зрения правоохранителей попали двое жителей Барановичей. Молодые люди пояснили, что приехали в столицу на прогулку. При себе у них было более 3 г запрещенного вещества.

В этой же локации задержали 42-летнего минчанина. Изначально сотрудники патрульно-постовой службы милиции остановили его для проверки документов. "Испугавшись ответственности, мужчина выкинул из кармана закладку с 5 г мефедрона. Мужчину задержали и доставили в РУВД для разбирательства", - сказала Ольга Чемоданова.

Следователи дали правовую оценку действиям граждан.-0-